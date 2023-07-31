В Москве на Цветном бульваре загорелся человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Цветном бульваре в центре Москвы в одном из общепитов произошла вспышка жировых отложений, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, пламя перебросилось на одного человека, ему пытаются оказать медицинскую помощь.

Информацию о возгорании человека подтверждает канал SHOT. По данным канала, инцидент со взрывом и последующим воспламенением произошел в ресторане «Пироги, вино и гусь» в Тверском районе. На место прибыли экстренные службы. Источник «Осторожно, Москва» утверждает, что возгорание произошло во время ремонта холодильника. «360» уточняет, что взрыв услышали прохожие: они вызвали спасателей, полицию и скорую помощь. Обстоятельства и детали ЧП выясняются. Здание было обесточено.

Несколько дней назад в этом же заведении обрушился потолок. Уборщице, которая в этот момент находилась в помещении, удалось спастись, увернувшись от обломков. На опубликованных в Сети кадрах видно, как за пару секунд до обрушения женщина подметает пол в подсобке. Вдруг резко начинает падать потолок. Потолок упал по вине рабочих, которые долбили наверху отбойными молотками и по неосторожности пробили прокладку между этажами. Обошлось без пострадавших, дыру в потолке уже заделали цементом.