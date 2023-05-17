В Москве на АЗС обнаружили снаряд SHOT: в Зеленограде у АЗС обнаружили неизвестный снаряд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на автомобильной заправочной станции обнаружили старый минометный снаряд калибра 80 мм, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, его нашли в Зеленограде. Минобороны России информацию не комментировало.

SHOT сообщает, что местные жители сразу же сообщили о находке в экстренные службы, сотрудники полиции и саперы уже направились на место.

1 мая московские рыбаки выловили боевую гранату из Западного залива в столичном районе Нагатинский Затон. К поисковому магниту прицепилась заржавевшая граната Ф-1.

До этого у территории химического завода «Саратоворгсинтез» в Саратове нашли боевые снаряды от гранатомета РПГ-7. Боеприпасы обнаружил начальник караула регионального управления МЧС РФ. Под забором лежали три боевых снаряда и два стартовых двигателя, которые относятся ко второй степени опасности. Снаряды были переданы профильным службам для уничтожения.