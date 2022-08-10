В Москве на Автозаводской загорелся магазин «Леруа Мерлен»

Фото: Соцсети

На проспект Лихачева в Москве загорелся магазин мебели и строительных материалов «Леруа Мерлен», сообщили NEWS.ru в МЧС столицы. Возгорание произошло на втором этаже 18-этажного офисного здания. Экстренные службы уже на месте, посетителей эвакуировали.

По данному адресу происходил пожар на втором этаже, что именно горело и площадь возгорания уточняются. Открытое горение уже ликвидировано. Люди были выведены из здания еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, — сообщили в пресс-службе.

Сообщение о возгорании поступило в 17:21. В 17:43 пожарным удалось локализовать пожар, а в 17:44 открытое горение было полностью ликвидировано.

Что стало причиной инцидент выясняют прибывшие на место ЧП специалисты. Площадь возгорания уточняется. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

Недавно в Москве произошел пожар на складе OZON, который удалось потушить только спустя пять дней. Пламя охватило площадь 55 тысяч квадратных метров, частично обрушилась кровля и стены здания. В борьбе с огнем было задействовали 45 единиц техники и 133 человека, а также вертолёты Ми-8, Ка-32 и пожарный поезд. Пострадали 11 человек, двое из них госпитализированы, судьба двоих неизвестна.