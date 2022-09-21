В Москве начали задерживать протестующих против мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве на Арбате начались задержания участников акции протеста, участники которой требуют прекратить военную операцию на Украине и остановить частичную мобилизацию, сообщает «Осторожно, Новости». Силовики пытаются окружить протестующих, уводя несогласных в автозаки.

Некоторые из участников митинга скандируют: «Жизнь нашим детям».

В Санкт-Петербурге тоже начались задержания несогласных у здания Исаакиевского собора, протест перекинулся на Невский проспект. По данным «Осторожно, Новости», один из автозаков уже отъехал от собора. Оставшаяся часть протестующих шествует по Адмиралтейскому проспекту.

По информации «ОВД-Инфо» (признан объединением, выполняющим функции иностранного агента), по состоянию к 19:52 по мск, задержано уже более 360 человек в городах РФ. Так, в Екатеринбурге числятся 45 задержанных, в Москве задержали 89 человек.

Путин в ходе обращения 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Он подчеркнул, что перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в СВО, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что планируется мобилизовать около 300 тысяч человек. По его словам, это только 1% имеющихся в стране ресурсов. Министр добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет, в спецоперации не будут участвовать срочники. Он также сообщил, что потери России во время военной операции на Украине составили 5937 человек.