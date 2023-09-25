В Москве мужчине сломали нос и избили за попытку защитить дочь

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В Москве мужчину избили несколько человек и сломали нос за то, что он повалил на землю подростка, который напал на его дочь во дворе, сообщает Telegram-канал Baza. Изначально родитель отнял у семиклассника палку, которой он ударил его дочь, и сломал ее. А также потребовал сказать, кто его родители. В ответ подросток только обматерил мужчину.

Позже школьник с компанией вернулся во двор, чтобы отомстить девочке. Выбежавший во двор на крики дочери мужчина уже ввязался в потасовку. Следом на улицу выбежали женщины, которые вступились за подростков.

Позже мать семиклассника позвонила мужчине и попросила еще раз выйти во двор. Тогда на него налетела толпа недоброжелателей.

Ранее в Нижнем Новгороде мужчина напал на подростка, на которого ранее ему пожаловался сын. Мужчина подошел к компании детей и начал вести себя агрессивно по отношению к одному из них, пообещав «вмять его в асфальт». При этом ребенок просил не бить его и обещал извиниться перед сыном мужчины. Один из очевидцев смог заснять нападение на камеру. Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию.

В конце августа в Москве отец темнокожего ребенка избил папу другого мальчика после ссоры их детей. У пострадавшего перелом носа, гематомы и травма глаза. Сразу после избиения нападавший скрылся с места происшествия, но через какое-то время вернулся, и его забрали в отделение полиции.