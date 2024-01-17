Вешавший белье москвич выпал с седьмого этажа и выжил

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве мужчина выпал с седьмого этажа, когда вешал постиранное белье на балконе, сообщает Telegram-канал Baza. Пострадавший неудачно споткнулся и потерял равновесие, однако смог выжить.

По данным канала, 45-летний мужчина развешивал белье на балконе одного из домов на Открытом шоссе. Заняться стиркой пострадавший решил в ночное время. В какой-то момент он споткнулся, потерял равновесие на скользком покрытии и рухнул вниз. Снег смягчил падение, и мужчине удалось выжить. Пострадавшего экстренно госпитализировали в Городскую клиническую больницу имени Иноземцева с тяжелыми травмами.

Ранее в Москве на бульваре Генерала Карбышева отец с сыном устроили драку в квартире, в ходе которой выпали с балкона. Мужчины вступили в конфликт еще в стенах помещения, однако в пылу драки переместились на балкон, после чего сорвались со второго этажа. В результате инцидента 57-летний отец погиб, а 32-летний сын получил травму шейного отдела позвоночника и ушибы локтей.

До этого в Самаре мужчина убил в подъезде дома будущую тещу, а затем вместе с девушкой выпал из окна квартиры. И он, и его спутница скончались от полученных травм. По имеющимся данным, им было около 30–35 лет.