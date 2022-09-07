В Москве мужчина в оранжевой робе попытался поджечь спортивный комплекс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Юго-Западе Москвы на Профсоюзной улице мужчина, одетый в оранжевый жилет, попытался поджечь спортивный комплекс с помощью бутылки с горючей жидкостью, сообщает Telegram-канал Baza. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Неизвестный разлил жидкость около здания, однако, с первого раза ему не удалось устроить возгорание, и пришлось делать это повторно.

Предположительно, неизвестный пытался поджечь здание спортивного комплекса «Хрустальный», где тренируются ученики именитого тренера Этери Тутберидзе.

Информации о личности поджигателя пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Ижевске мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции № 2. При задержании он ранил ножом двух сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). Нападавший был ранен, после чего его доставили в больницу. Полицейским была оказана медицинская помощь, они были госпитализированы.