На Юго-Западе Москвы на Профсоюзной улице мужчина, одетый в оранжевый жилет, попытался поджечь спортивный комплекс с помощью бутылки с горючей жидкостью, сообщает Telegram-канал Baza. Пожар удалось быстро ликвидировать.
Неизвестный разлил жидкость около здания, однако, с первого раза ему не удалось устроить возгорание, и пришлось делать это повторно.
Предположительно, неизвестный пытался поджечь здание спортивного комплекса «Хрустальный», где тренируются ученики именитого тренера Этери Тутберидзе.
Информации о личности поджигателя пока не поступало.
Ранее сообщалось, что в Ижевске мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции № 2. При задержании он ранил ножом двух сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). Нападавший был ранен, после чего его доставили в больницу. Полицейским была оказана медицинская помощь, они были госпитализированы.