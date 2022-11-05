В Москве мужчина в маске «скелета» и с ножом ворвался в подъезд дома

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В Москве на Дмитровском шоссе мужчина, вооруженный ножом, в маске «скелета» ворвался в подъезд одного из многоэтажных домов, сообщает KP.RU. По словам очевидцев, сначала он звонил через домофон в одну из квартир, колотил в дверь и ругался, однако ему никто не открыл. Позже мужчине все же удалось попасть внутрь. Его действия попали на камеру видеонаблюдения.

Он зашел и ходил по лестнице. Будьте бдительны! — написал в чате жилец дома по имени Сергей.

Цель визита нарушителя осталась неизвестной, поскольку он просто походил по лестницам и покинул здание. Никто не пострадал.

Об инциденте многие жильцы дома узнали только утром, хотя и ночью в домовом чате появлялись сообщения о неадекватном мужчине на лестнице. Жильцы посмотрели записи с камеры видеонаблюдения и решили привлечь полицию.

Ранее в Омской области неизвестный ворвался в дом многодетной семьи и зарезал 10-летнюю девочку-инвалида и ее родителей. Двум другим детям удалось убежать от злоумышленника.

В октябре в городе Чайковском в Пермском крае молодой человек ворвался с ножом в отделение средней школы. Мужчине пришлось пройти через запасной вход, однако вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. В результате никто не пострадал.