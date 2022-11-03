РЕН ТВ: упавший с перрона на пути МЦД-2 мужчина погиб

Фото: АГН «Москва»

На второй линии Московских центральных диаметров сотрудник метрополитена упал с перрона на пути, он скончался, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, это произошло на станции МЦД-2 «Курская».

Как передает РЕН ТВ со ссылкой на МЧС, на месте работают скорая помощь и городские службы. Информации о полученных рабочим станции травмах и подробностей о случившемся пока нет.

Ранее на станции метро «Митино» 11-летний школьник, ожидавший прибытия поезда, случайно упал на рельсы, сильно увлекшись смартфоном. Мальчик получил легкую травму — ушиб ноги, обошлось без госпитализации.

В Брюсселе в начале года мужчина, ожидавший прибытия поезда, намеренно толкнул на рельсы 55-летнюю женщину. Пострадавшая осталась в живых только благодаря мгновенной реакции машиниста, успевшего применить экстренное торможение.

Что делать случайно оказавшемуся на рельсах человеку, рассказал спасатель Максим Штыб. В первую очередь важно понять, насколько близко поезд: если он рядом, следует быстро лечь головой к поезду в углубление между рельсами. Если состав достаточно далеко, то необходимо как можно скорее отходить к концу тоннеля. Эксперт предупредил, что нельзя пытаться подняться обратно на платформу самостоятельно и трогать контактный рельс.