В Москве мужчина умер после отказа от госпитализации Полиция Москвы проверит своих сотрудников после смерти нетрезвого мужчины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники службы собственной безопасности полиции Москвы проводят проверку правомерности действий полицейских ОМВД России по Алтуфьевскому району после смерти мужчины, которого патрульные подвезли по его же просьбе, сообщили в пресс-службе столичного ведомства. К нетрезвому гражданину до этого приезжала скорая помощь. По данным Telegram-канала «112», он умер после отказа от госпитализации.

11 ноября около 22:50 в полицию поступило сообщение о человеке в беспомощном состоянии на ул. Бибиревская. Прибывшими на место происшествия сотрудниками ППСП ОМВД России по Алтуфьевскому району был обнаружен гражданин с внешними признаками сильного алкогольного опьянения, которого осматривали медицинские работники. Госпитализировать мужчину бригада скорой помощи не стала, — говорится в сообщении.

Когда медики уехали, житель Москвы попросил сотрудников полиции подвезти его на встречу со знакомым до гаражей в Юрловском проезде. Там правоохранители мужчину и высадили. Спустя двое суток на той же территории обнаружили его тело. Согласно судебно-медицинскому заключению, предварительная причина летального исхода — переохлаждение.

В свою очередь Telegram-канал «112» утверждает, что еще до поездки с полицейскими, на момент осмотра медиками, у 39-летнего мужчины была серьезная травма головы. Однако и бригада скорой, и сам травмированный решили, что госпитализация не нужна.

Ранее в Москве рекламная вывеска пробила голову 44-летней женщине. Пострадавшая не потеряла сознание и смогла самостоятельно вызвать скорую помощь. Медики диагностировали ей черепно-мозговую травму и ушибы тела.