В Москве мужчина швырялся котом в прохожих В Москве мужчина сунул полицейским в лицо кота и был задержан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полицейские задержали мужчину, который в метро сунул им в лицо кота, которого держал на поводке, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы рассказали, что до этого он бросал животное в пассажиров метрополитена и оскорблял женщин, сделавших ему замечание.

Он поднялся по эскалатору, взял за холку котика и сунул его прям в лицо полицейским, тут я и еще одна девушка подбежали к ним и стали им говорить, что он жестоко с ним обращается. Полицейские ему не давали выйти, он стал сопротивляться, и они его завели в комнату, где решетка, — рассказала пассажирка.

По ее словам, мужчина также угрожал ей причинить вред здоровью и прислать к ней своих «братков». Также женщине отказали в том, чтобы им отдали кота. Пока мужчина будет отбывать наказание за мелкое хулиганство, животное будет находиться в отделе полиции.

В Иркутской области ранее убили популярную в Сети и любимую многими собаку Йосю. Мужчина, который жил на соседнем от питомца и ее хозяйки участке, застрелил животное. Хозяйка подобрала собаку на улице и путешествовала с ней по миру, о чем снимала блоги.