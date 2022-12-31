В Москве мужчина пытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади в Москве. Он принес к новогоднему дереву канистру с бензином, облил елку и попытался зажечь огонь, пишут «Известия».

Злоумышленника вовремя заметили сотрудники правоохранительный органов. Его задержали, мотивы поступка мужчины пока неизвестны. По словам очевидцев, место происшествия было оцеплено до выяснения обстоятельств.

В новогоднюю ночь вход на Красную площадь будет ограничен. Ограничение будет действовать с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января. В данный промежуток времени нельзя будет пройти на площадь Революции и Манежную площадь.

Ранее сообщалось, что на площади Ленина в Чите установили десять новогодних елок с названиями городов из новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На елках разместили подвески с названиями таких городов, как Мелитополь, Старобельск, Мариуполь, Донецк, Луганск, Сватово, Макеевка, Счастье, Волноваха и Геническ.