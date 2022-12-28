В Москве мужчина получил тяжелые травмы из-за падения наледи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина в Москве получил тяжелые травмы после падения на него наледи с крыши здания, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале. Пострадавший госпитализирован, полиция начала проверку.

По предварительной информации, днем 28 декабря с нежилого здания на ул. Инициативная на мужчину упала наледь. Он был госпитализирован, — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки Дорогомиловская межрайонная прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, а также выявит ответственных за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи.

Ранее стало известно, что на востоке Москвы женщина умерла на месте из-за падения глыбы льда с крыши дома. По предварительным данным, место происшествия было огорожено из-за проведения работ по очистке кровли.

8 февраля в Москве два человека получили травмы в результате падения с крыш домов снега и льда. Пострадавших доставили в больницы. Первый инцидент произошёл на улице Маросейке. От падения с крыши снежной глыбы пострадала женщина. Во втором случае была травмирована девушка 2003 года рождения. На Новом Арбате ей на голову упала сосулька, что привело к черепно-мозговой травме. Пострадавшую доставили в институт Склифосовского.