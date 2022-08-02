В Москве мужчина напал на военных с криками в поддержку Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве военнослужащие Семеновского полка задержали мужчину, который, завидев патруль, начал выкрикивать украинские националистические лозунги и распылил перцовый баллончик, сообщает Telegram-канал «Shot». Военные задержали злоумышленника и передали полиции.

По словам патрульных, инцидент произошел на Большой Серпуховской улице у воинской части. Мужчину, выкрикивавшего лозунги в поддержку Украины, вежливо попросили заткнуться, а он достал перцовый баллончик и распылил в караул.

Отмечается, что 31-летний уроженец Иркутской области Дмитрий Б уже не в первый раз идет на нарушение закона. В его активе - кража, грабеж и нанесение телесных повреждений. Мужчину отправили на медосвидетельствование, поскольку мужчина находился в состоянии опьянения. Началась проверка инцидента.

Ранее в Подмосковье неизвестный осквернил памятник «Рубеж обороны Москвы», разрисовав его свастикой. Злоумышленника разыскивает полиция. Инцидент произошел минувшей ночью в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск. После акта вандализма злоумышленник скрылся. Его личность пока не установлена, поскольку он был в маске и камуфляжной одежде.