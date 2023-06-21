В Москве мужчина избил изучавшего карту метро пассажира из ревности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском метро мужчина избил 35-летнего пассажира, поскольку ему показалось, что тот излишне пристально смотрит на его спутницу, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина же всего лишь изучал схему метро, которая располагалась за девушкой. Инцидент произошел на Калужско-Рижской ветке подземки.

Москвич сначала учинил скандал, а когда оба мужчины вышли из вагона на станции «Проспект Мира», ревнивец ударил пассажира по лицу. После нападавший со своей девушкой скрылся.

Пострадавший обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 31-летнего местного жителя приговорили к пяти с половиной годам колонии строгого режима за издевательства над подругой. Из-за ревности осужденный избил пострадавшую, постриг, вырывая клочья волос, облил ей голову зеленкой и угрожал убить.

В апреле в Подмосковье задержали сотрудника СИЗО в звaнии прапорщика по подозрению в убийстве девушки. Предполагается, что преступление было совершено на почве ревности. По предварительным дaнным, между прапорщиком и девушкой произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил ее ножом в шeю.