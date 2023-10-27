В Москве мужчина до смерти избил пожилого отца В Москве задержали мужчину, который до смерти избил своего отца

Фото: t.me/moscowproc

В Москве 34-летний мужчина убил своего отца, об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Инцидент произошел на северо-востоке столицы в квартире на Ярославском шоссе. Злоумышленник жестоко избил собственного отца, множество раз ударив его руками и ногами по голове и телу, пока пожилой мужчина лежал на полу. Затем подозреваемый начал душить пострадавшего.

Отец задержанного, 1962 года рождения, скончался от причиненных ему телесных повреждений. Преступник помещен под арест, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Накануне в подмосковной Балашихе мужчина убил мать, а затем покончил с собой. Полицейские сначала нашли тело москвича, а после и его матери, которая оказалась до смерти избитой.

Ранее в Малоярославце двое школьников избили бездомного, на что полиция не отреагировала. Спустя несколько дней подростки вновь напали на мужчину. Он скончался в больнице. Возбуждены два уголовных дела: о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, а также о халатности в отношении пока неустановленных сотрудников правоохранительных органов.