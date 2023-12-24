В Москве молодой водитель насмерть сбил мужчину на «зебре»

Фото: t.me/moscowproc

В Москве 23-летний водитель наехал на пешехода, переходившего дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора, сообщает столичная прокуратура. Попавший под колеса иномарки мужчина скончался на месте. ДТП произошло на улице Поляны, возле дома №5.

По предварительной информации, 23-летний водитель автомобиля «Ауди» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался на месте, — сообщили в прокуратуре.

Прокуратура Юго-Западного административного округа устанавливает все обстоятельства произошедшего. Судя по фото, опубликованному ведомством, лобовое стекло не выбито, но полностью потрескалось от столкновения с человеком.

Ранее стало известно, что сгоревший 23 декабря на МКАД автомобиль вылетел на встречную полосу из-за того, что другой участник движения не справился с управлением. Именно ошибка в вождении 20-летнего водителя Toyota привела к столкновению с «Газелью» и иномаркой Great Wall. ДТП произошло на внешней стороне 49-го километра МКАД. Движение по трассе некоторое время было затруднено.