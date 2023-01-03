В Москве мать задушила новорожденного сына

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Правоохранители проводят следственную проверку в связи со смертью ребенка, рожденного в начале декабря, пишет РЕН ТВ. О гибели младенца в дежурную часть сообщили 3 января. По данным журналистов, его убила 30-летняя мать.

Издание уточняет, что ребенок скончался от удушения. Преступление произошло в квартире одного из домов на улице Твардовского.

Столичная прокуратура сообщает, что в момент смерти младенца в квартире находились его отец, мать и бабушка, которая обратилась в правоохранительные органы. Мать же покинула квартиру, но ее личность была установлена. Точная причина смерти ребенка устанавливается.

Ранее в Екатеринбурге мать убила трех детей, посчитав, что в них «вселились бесы». Позже выяснилось, что девушка была под действием наркотических веществ в момент преступления свою вину она признала частично и постоянно меняет показания.

1 января в Новосибирске местная жительница помогла полиции задержать отца, избивавшего трехлетнюю дочь возле торгового центра. При задержании мужчина отстаивал право воспитывать своего ребенка такими методами.