В Москве женщина купила младенца «в рассрочку» В Москве мать за миллион рублей выносила ребенка для клиентки из интернета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве суррогатная мать за 25 тысяч рублей в месяц и миллион после родов выносила ребенка для клиентки из интернета, сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России по столице. 7 ноября женщина раскаялась в содеянном и пришла с повинной в правоохранительные органы.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего). По подозрению в совершении преступления задержаны две женщины 1987 и 1992 годов рождения, — сказано в сообщении.

По версии следствия, в мае 2022 года 31-летняя женщина искала супружескую пару, чтобы стать суррогатной матерью. С помощью интернета она познакомилась с другой женщиной, которая согласилась воспользоваться ее услугами. Пройдя необходимые процедуры, москвичка забеременела, на протяжении всего срока ее клиентка перечисляла ей на карту 25 тысяч рублей ежемесячно.

3 ноября 2023 года женщина родила мальчика и отдала его клиентке. За это она получила еще около миллиона рублей. При этом женщины не оформили никакие документы, договорившись обо всем в устной форме.

Спустя несколько дней суррогатная мать раскаялась и явилась с повинной в полицию, где рассказала о случившемся. Ребенок сейчас находится в специализированном медучреждении, с подозреваемыми работают следователи, скоро им будет предъявлено обвинение.

Ранее Никулинский суд Москвы приговорил к 19,5 года директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, который обвинялся в торговле детьми.