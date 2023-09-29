В Москве мать на сутки заперла в комнате малышей без воды и еды

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В Москве мать заперла в комнате двух своих малышей без воды и еды, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Дети возрастом один и два года находились там больше суток, сейчас они госпитализированы.

Дети находились в запертой комнате без еды и одежды, дверь в комнату была заставлена с обратной стороны двумя пеноблоками. В настоящее время малолетние находятся в медицинском учреждении, — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел в доме на улице Маршала Еременко. Против матери завели уголовное дело по статье об оставлении в опасности.

Ранее 29 сентября на востоке Москвы пятилетний мальчик упал в канализационный люк. Инцидент случился во дворе дома на 15-й Парковой улице около 18:00. В результате падения малыш получил травмы. Его оперативно достали из люка и доставили в детскую больницу для оказания медицинской помощи.

В этот же день москвичка обвинила сожителя в изнасиловании ее двухлетнего сына. Сейчас подозреваемого разыскивают полицейские, с матерью и ребенком работают медики. Скорая помощь утром выехала на вызов к 21-летней жительнице Пресненского район. На месте врачи обнаружили плачущего ребенка и женщину. Обвиняемого в квартире не было. В итоге медики увезли на осмотр женщину с ребенком. Матери дали успокоительное. Известно, что она страдает депрессивным расстройством.