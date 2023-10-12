В Москве машина упала со второго этажа парковки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

На 84-м км МКАД в Москве иномарка съехала со второго этажа парковки, сообщает РЕН ТВ. При съезде автомобиль снес парковочный знак.

Инцидент произошел недалеко от торгово-развлекательного центра «Весна», сообщает «360». По предварительной информации, пострадал водитель. Приблизительно в 18:10 его увезли на машине скорой помощи. Правоохранительные службы уточняют обстоятельства произошедшего.

1 октября в Тюмени местный житель успел остановить неуправляемый КамАЗ, не поставленный на ручник водителем. Грузовик на наклонной местности начал движение с парковки и успел снести ворота на подступе к жилому зданию. Заметивший происходящее мужчина быстро добежал до машины, залез в кабину и остановил большегруз.

30 сентября в Москве у базы отдыха «Хлебниково» автомобиль съехал с наклонной местности на парковке, выбил ворота и нырнул в Клязьминское водохранилище. Прибывшая к месту отдыха на этом автомобиле девушка забыла переключить коробку передач на режим паркинга, а когда опомнилась, машина уже догнала и обогнала ее. Остановить иномарку своими силами москвичке не удалось.

13 сентября в деревне Поспелово Омской области автомобиль марки ВАЗ-2109 съехал в кювет, заполненный водой. Находившиеся в машине мать и трое детей захлебнулись. Автомобиль вместе с телами был обнаружен ночью во время осмотра местности.