В Москве машина насмерть переехала лежавшую на парковке пенсионерку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве машина переехала лежавшую на парковке пенсионерку, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы. По предварительной информации, под колесами авто оказалась 61-летняя женщина.

По предварительным данным, на Вешняковской улице в районе дома 12Б водитель автомобиля такси «Мицубиси» совершил наезд на женщину, которая лежала на парковке. В результате дорожной аварии 61-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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