В Москве мальчик упал в яму с кипятком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юго-востоке Москвы восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком и получил серьезный ожог ноги, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Сейчас ребенку оказывают медицинскую помощь. Предварительной причиной образования ямы называют прорыв теплосети.

Образовалась яма, которая наполнилась кипятком. Ребенок шел и случайно провалился в нее. Инцидент произошел на Саратовской улице, — подтвердил источник.

Ранее на западе Москвы собака спасла свою хозяйку, которая провалилась в яму, прикрытую газоном. Это произошло, когда женщина выгуливала своего лабрадора во дворе ЖК «Лучи». Питомец спас ее от полного погружения, удержав своим весом. Девушка добавила, что не знает, чем бы все закончилось, если бы на ее месте оказался ребенок. Откуда на этом месте яма, неизвестно. Очевидцы отметили, что она очень глубокая и идеально круглой формы, поэтому, возможно, ее вырыли специально.

В начале июля в Москве четырехлетний мальчик упал в котлован с водой, получил тяжелые травмы и был экстренно госпитализирован. Это случилось на 1-й Чоботовской аллее, когда ребенок гулял с друзьями в районе железнодорожной станции Переделкино. Искусственный водоем был вырыт при перекладке газопровода и огражден досками. Ребенок сумел самостоятельно вылезти из него.