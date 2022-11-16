В Москву пришла метеорологическая зима. Во вторник, 15 ноября, в столице начался сильный снегопад, который не прекращался и ночью. Коммунальные службы расчищают дороги и тротуары, а синоптики обещают, что снежный покров не растает до весны. Жители столицы делятся кадрами с видами похорошевшей столицы, в которую зима пришла раньше, чем обычно.