В Москве локализовали пожар на Комсомольской площади

Фото: АГН «Москва»

Пожар на Комсомольской площади в Москве локализовали, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. Огнем были охвачены 2500 квадратных метров склада. В ведомстве уточнили, что информации о пострадавших не поступало.

По прибытии пожарных происходило загорание в двухэтажном кирпичном складском здании на общей площади около 2500 кв. м. Принятыми мерами в 18:20 пожар был локализован, — говорится в сообщении.

Пожар на площади трех вокзалов произошел 20 ноября. СМИ сообщали, что в охваченном огнем здании находятся магазин мебели и светильников, а также магазин цветов. Из горящей постройки были эвакуированы семь человек, которые прятались в холодильнике. В ходе тушения произошло частичное обрушение перекрытий между первым и вторым этажами.

По данным СМИ, огонь со склада перекинулся на соседнюю постройку. На помощь спасателям были привлечены три вертолета Ка-32 и пожарные поезда станций Люблино и Тверь.