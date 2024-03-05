Стало известно, что в Москве курсанты военного училища попали в больницу «112»: семь курсантов военного училища в Москве попали в больницу из-за инфекции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщил, что в Москве семь курсантов военно-музыкального училища имени Халилова попали в больницу с неизвестной, возможно менингококковой, инфекцией. Как пишет канал, среди пострадавших были трое несовершеннолетних. Официального подтверждения информации на данный момент нет.

«112» сообщает, что всех подростков госпитализировали. Журналисты отмечают, что на данный момент специалисты выясняют причины заболевания, необходимые анализы у больных уже взяли.

11 февраля в Роспотребнадзоре сообщили, что в московской школе-интернате им. А. Н. Колмогорова выявили острую кишечную инфекцию среди воспитанников. В ведомстве заявили, что инфекцию обнаружили у 17 детей, пятеро из них госпитализированы. Всех проживающих в общежитии школы детей осматривали медработники, также было выдано предписание о приостановлении работы пищеблока.

До этого стало известно, что в столовой Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета отравились полсотни студентов. У большинства пострадавших заболевание протекало в форме острого гастроэнтерита, однако также фиксировались случаи заражения сальмонеллезом.