В Москве кот неделю выживал в запертой квартире: удалось ли его спасти

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве спасатели вскрыли дверь квартиры и спасли кота по кличке Барон, который на протяжении недели жалобно мяукал. Что об этом известно, нашли ли хозяина питомца?

Как удалось спасти животное

В московской Щербинке в ЖК «Южный квартал» местные жители обратили внимание, что на протяжении нескольких дней в квартире громко мяукает кот. Они написали записку и вставили в дверь, но ее никто не забрал, сообщает Telegram-канал SHOT.

«Жалобные крики кота раздаются из-за закрытой двери в многоэтажке ЖК „Южный квартал“. Они предполагают, животное осталось без еды и воды. Жильцы дома написали записку владельцу квартиры и вставили ее в дверь, но никто не забирал бумажку уже около недели», — говорится в публикации канала.

Позже стало известно, что на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели, которые вскрыли дверь квартиры и спасли запертого кота.

«Кот по кличке Барон спасен. Спасатели вскрыли дверь в квартире в московской Щербинке и вызволили домашнего питомца, который, как сообщали жильцы ЖК „Южный квартал“, провел там почти неделю», — сообщает SHOT.

«Сейчас котика отправят в ветеринарную клинику, где его осмотрят врачи. Даже на руках у спасателя кот громко кричал от испуга, но убежать не пытался — видимо, понял, что теперь ничего страшного больше с ним не произойдет», — написала Readovka.

Также отмечается, что на месте произошедшего работали зоозащитники, а хозяина жилплощади в настоящий момент разыскивают.

«Связаться с владельцами квартиры не удалось, поэтому ее вскрыли. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, еда и вода у животного были на исходе, он в шоковом состоянии. Хозяева кота — глухонемая пара, добавил собеседник», — передает RT.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какое животное спасли на этой неделе в Люберцах

14 февраля жильцы одного из домов в Люберцах сообщили, что были обеспокоены судьбой собаки, которая несколько дней воет и громко лает, а ее хозяин имеет проблемы с алкоголем.

Женщина, живущая в соседней квартире, пояснила, что дважды обращалась в МЧС и полицию, поскольку беспокоилась за судьбу животного и его хозяина, сообщал портал «360».

На место прибыли сотрудники полиции и МЧС, которые вскрыли дверь и обнаружили запертую собаку. Выяснилось, что хозяин в это время лечился в наркологической клинике, он заранее оставил еду и воду питомцу, но тот все равно громко лаял.

«Я находился в наркологической больнице, а собака осталась одна. У нее было много еды и воды. Но она начала выть, соседи вызвали полицию, вскрыли дверь, собаку увели в приют. На следующий день меня вызвали в полицию, провели беседу», — рассказал он.

Мужчина признал, что у него есть проблемы с алкоголем. Это отметили и соседи. Так, один из них сообщил, что хозяину собаки неоднократно пытались помочь, в том числе и с уборкой в квартире. При этом сосед выразил уверенность, что работа с психологом могла бы избавить мужчину от алкогольной зависимости.

Также хозяин собаки отметил, что не знает, заберет ли ее обратно. По его словам, за последние три года он потратил на собаку полмиллиона рублей, но у него нет столько денег, «чтобы выбрасывать их на животное».

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