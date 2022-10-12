В Москве косплеера оштрафовали за костюм о игре Warhammer

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В Москве суд назначил штраф в размере двух тысяч рублей 18-летнему косплееру за костюм по игре Warhammer. Его наряд расценили как пропаганду нацизма, сообщает Telegram-канал Baza.

Костюм молодого человека включал в себя пальто солдатского образца и каску с изображением орла. Столичные полицейские сочли это демонстрацией нацистской символики, задержали косплеера и составили на него административный протокол.

Россиянин пытался объяснить, что не придерживается нацистской идеологии и не пропагандирует ее. По его словам, он примерил на себя образ бойца имперской гвардии «Криг» из Warhammer для фестиваля косплея. Орел, изображенный на каске, является эмблемой гвардии.

Ни полиция, ни суд объяснениям поклонника игры не вняли. В итоге ему был выписан штраф. По данным канала, молодого человека уже неоднократно задерживали по аналогичным поводам.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии полицейские задержали мужчину, переодетого Дэдпулом. Внимание стражей порядка привлекло то, что в руках у него было по пистолету. Позднее выяснилось, что оружие было бутафорским и опасности для окружающих косплеер не представлял.