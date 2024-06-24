В Москве клиника за деньги давала наркозависимым рецепты на психотропы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве сотрудники СОБРа Росгвардии задержали сотрудников медорганизации, которые выписывали рецепты на сильнодействующие и психотропные вещества без соответствующих показаний, сообщила пресс-служба ведомства NEWS.ru. Через учреждение проходило до 300 людей с наркозависимостью за день.

В течение рабочей смены работники медцентра принимали порядка 300 наркозависимых, которые платили за нелегальные услуги от 2500 до 4000 рублей. В целях конспирации «лекарства» продавали без упаковок, — рассказали в Росгвардии.

По адресам проживания подозреваемых прошли обыски. Изъяты лекарственные препараты, рецептурные бланки, банковские карты и другие предметы, которые станут доказательствами в обвинительном заключении.

Ранее житель Всеволожского района Ленобласти во время прогулки с собакой обнаружил 8,5 кг наркотиков, которые учуяло животное. Сообщается, что запрещенные вещества находились в мешках, спрятанных на территории СНТ «Дизель». По факту инцидента возбуждено два уголовных дела: о покушении на сбыт запрещенных веществ и сбыте наркотиков в особо крупном размере.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.