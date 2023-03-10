В Москве кассир ВкусВилла напугал покупательницу мемом Кассир ВкусВилла испугал клиентку, вложив в заказ записку с мемом про детонатор из Бэтмена

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Москвы попросила проверить сотрудников ВкусВилла после того, как нашла в пакете с заказом пугающую записку «Я отдал детонатор человеку из толпы», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, покупательница работает в Верховном суде.

Оказалось, что послание в пакет положил молодой человек, который комплектовал заказ сотрудницы суда. Канал сообщает, что продавец увидел в приложении ник заказчика «Бэтмен» и решил пошутить, подкинув записку с мемной фразой из фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

С шутником провели профилактическую беседу и выписали ему предостережение.

Ранее житель Московской области обратился в полицию с требованием проверить паблик «Лентач» из-за того, что тот опубликовал ряд мемов с представителем Минобороны России Игорем Конашенковым. Он считает, что в соцсетях сообщество публикует провокационные посты и откровенно глумится над военным ведомством.

Кроме того, правоохранительные органы открыли административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ против читателя паблика «Лентач» в соцсети «ВКонтакте» из-за репоста. Отмечается, что пользователь сделал репост в феврале прошлого года, однако дело возбудили в феврале этого года.