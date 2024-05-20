В Москве изменились расценки на проезд в городском транспорте В Москве выросли цены на проезд в общественном транспорте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с 20 мая ступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте, передает пресс-служба столичного дептранса. Там пояснили, что повышение цен необходимо для «эффективной работы транспортной системы».

Так, цена билета «Единого» на карте «Тройка» поднялась с 54 до 57 рублей за одну поездку, «90 минут» — с 81 до 85 рублей. Стоимость билета «Единый» на 60 поездок, который ранее можно было приобрести за 3150 рублей, теперь составляет 3420 руб. Поездка без карты «Тройка» по городу стоит 70 рублей вместо 65.

Безлимитный билет по «Тройке» на сутки подорожал до 340 рублей (было 315). На трое суток его можно приобрести за 650 рублей вместо прежних 600. За 30 дней нужно заплатить теперь 2870 рублей, а не 2730, за 90 дней — 6950 рублей (с 6600), а за 365 дней — 20 500 рублей (с 19 500 рублей).

Ранее в Подмосковье увеличили финансирование в сфере транспорта. Губернатор Андрей Воробьев уточнил, что в регионе пройдет оптимизация маршрутов, увеличат зарплаты тем, кто занимается ремонтом автобусов. Он отметил, что в Подмосковье дополнительно приобретаются новые транспортные средства, в том числе по государственной программе лизинга, а по каждому виду маршрута, межрегиональному, локальному или межтерриториальному, существует своя схема модернизации.

До этого президент России Владимир Путин поручил обеспечить ежегодное обновление общественного транспорта в регионах страны. Ответственность за выполнение распоряжения возложена на правительство РФ и местные власти.