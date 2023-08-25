В Москве из-за стрельбы задержали свадебный кортеж из элитных авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в столичном районе Кузьминки троих водителей элитных автомобилей после известия о стрельбе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как выяснилось позднее, задержанные оказались водителями свадебного кортежа, в отношении одного из них составили протокол за мелкое хулиганство.

По данным «Осторожно, Москва», на звуки стрельбы пожаловался водитель, который ехал в Лефортовском тоннеле в Москве. Сотрудники полиции остановили подозреваемых на Волгоградском проспекте. Пассажирами авто оказались столичные предприниматели, которые ехали на свадьбу. Они заявили, что ни в кого не стреляли, и попросили не портить им праздник. У одного из мужчин в автомобиле нашли пистолет и разрешение на владение автоматом, в отношении него и составили протокол.

Ранее сообщалось, что более 100 человек подрались в Дагестане во время разборок между двумя селами. По имеющимся данным, причиной конфликта стала музыка, игравшая на свадьбе. Во время сражения в ход пошли палки, дубины и другие подручные средства. В результате на место происшествия прибыли несколько десятков сотрудников полиции, что позволило приостановить конфликт.