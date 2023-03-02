Московскую улицу полностью заволокло паром из-за прорыва трубы с кипятком

Фото: Zuma\TASS

На востоке Москвы в районе Косино-Ухтомский прорвало трубу с горячей водой, сообщает Telegram-канал «Москва 24». В результате ЧП густым паром заволокло всю Святоозерскую улицу.

По данным канала, на место происшествия уже прибыли оперативные службы. Причины аварии, а также ее последствия на данный момент неизвестны.

28 февраля в результате аварии примерно 700 жилых домов в Евпатории, в которых живут более 120 тысяч человек, остались без воды. Водоснабжение в целом ограничено на территории города. Власти Евпатории решили приостановить занятия в школах и детских садах.

Кроме того, в Московском районе Санкт-Петербурга в одной из школ 12-летний мальчик получил ожоги головы, когда попал под струю горячей воды в туалете. Ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу.