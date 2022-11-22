В Москве из-за непогоды задерживаются электрички

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В связи с ухудшением погоды в столице поезда МЦД D2 и Курского направления задерживаются у станции Люблино, сообщает департамент транспорта Москвы. Отмечается, что инцидент связан с остановкой одного из составов.

На D2 и Курском направлении задерживаются несколько поездов в сторону области из-за остановки состава в связи со сложными погодными условиями у станции Люблино, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что вместе с Московской железной дорогой (МЖД) принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения.

Сегодня утром в столичных аэропортах задержали 20 рейсов. В Домодедово не по расписанию отправились 11 рейсов, в Шереметьево шесть, а во Внуково — три. Причиной этому стал начавшийся в столице ледяной дождь, который наблюдается в центре, на востоке и юго-западе столицы. По словам сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, дороги и пешеходные зоны могут превратиться в «сплошное ледяное поле».

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сегодня количество осадков в Москве может стать рекордным за период в 70 с лишним лет. Пока что лидером по количеству осадков остается 22 ноября 1965 года, когда выпало восемь мм осадков. При этом температура в столице составит от минус одного до плюс одного градуса, давление упадет ниже нормы, остановившись на уровне 741 мм ртутного столба. Такой же будет и погода 23 ноября.