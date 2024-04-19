В Москве из-за нарушения санэпиднорм закрыли один из рынков Рынок на востоке Москвы закрыли из-за нарушения санэпиднорм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Универсальный рынок на востоке Москвы закрыли из-за нарушений в области обеспечения эпидемиологического благополучия населения, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Отмечается, что специалисты надзорного ведомства провели внеплановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении ООО «Крона-Маркет», которое находится на улице Суздальской.

Юридическим лицом ООО «Крона-Маркет» допущены грубейшие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. ООО «Крона-Маркет» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности на срок 90 суток, — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, обнаружены нарушения санитарного содержания рынка, сбора мусора и отходов на контейнерной площадке. Отмечается, что также не соблюдались требования к прохождению медосмотра. На сайте ведомства сказано, что устранение нарушений находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее пожар охватил рынок «Садовод» в Москве. Огонь распространился на торговые палатки на 20-й линии, людей эвакуировали. На опубликованных кадрах заметно, что густой дым заполняет помещение крытого рынка. Очевидцы рассказали, что пламя очень быстро распространяется. Они также отметили, что в здании находилось очень много людей.