В Москве из окна квартиры выпала трехлетняя девочка

Фото: Прокуратура Москвы

В Москве на улице Вертолетчиков из окна четырехэтажного жилого дома выпала девочка 2021 года рождения. Она была госпитализирована для проведения обследования. Предварительно известно, что серьезных травм ребенок не получил, сообщила пресс-служба прокуратуры столицы РФ.

Ведомство выяснило, что в момент происшествия в квартире находилась мать девочки. Она отвлеклась на непродолжительное время, но ребенок сумел самостоятельно открыть окно.

Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, — говорится в заявлении.

Ранее Следственный комитет Татарстана проинформировал, что годовалая девочка, которую в Казани пьяный отец выбросил из окна, получила перелом руки и ушиб головного мозга. Мужчину задержали полицейские несмотря на его сопротивление.

В середине января в Москве погиб двухлетний мальчик, которого мать на непродолжительное время оставила одного в квартире. Кроме него в доме находилось еще трое несовершеннолетних.