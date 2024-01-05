В Москве испытали светофор, распознающий пешеходов-нарушителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве испытали прототип светофора с камерой распознавания лиц, который может фиксировать нарушение правил пешеходами, пишет в своей статье для журнала «Безопасность дорожного движения» начальник столичного ГАИ Александр Быков. Аппарат протестировали на Бережковской набережной.

Фотофиксация предусматривает отображение трека перемещения пешехода и сигнала светофора. При нарушении пешеходом ПДД РФ его изображение (без идентификации) транслируется на электронное табло отображения информации, расположенное рядом с местом нарушения, — сказано в публикации.

При этом Быков отмечает, что создания системы привлечения пешеходов, нарушивших ПДД, к административной ответственности нужно иметь биометрические данные всех граждан. Поэтому предоставление биометрических данных должно стать обязанностью россиян, а не правом, считает он.

Ранее директор российского разработчика NtechLab Сергей Сучков заявил, что система распознавания такси, каршеринга и спецтранспорта появится в России. До этого компания выпустила технологию для распознавания лиц, которая применяется в Москве и была задействована во время Чемпионата мира по футболу в Катаре.

По его словам, система может применяться на объектах промышленной и критической инфраструктуры, а также внедряться в «умные» шлагбаумы. Кроме этого, технология имеет функцию контроля пересечения линий. Это значит, что, если посторонний окажется на территории объекта, то оператор получает тревожное оповещение.