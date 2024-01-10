В Москве ищут темнокожего дезертира, предположительно участвовавшего в СВО В Москве ищут сбежавшего из части военнослужащего Джексона

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москвы ищут сбежавшего из воинской части контрактника, сообщает Telegram-канал BRIEF. В Восточном Дегунино на севере российской столицы распространены ориентировки на темнокожего мужчину. Канал предполагает, что Тар Николас Джексон мог участвовать в специальной военной операции (СВО).

Согласно ориентировке, он служит по контракту в 27-й отдельной гвардейской севастопольской мотострелковой бригаде, военная часть которой расположена в подмосковном поселке Мосрентген. Сейчас бригада входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, которая участвует в СВО. За помощь в его поимке гарантируется вознаграждение.

В декабре прошлого года Армения депортировала мобилизованного гражданина России, который сбежал от службы в зоне СВО. Это был уже второй побег 39-летнего призывника. Первый раз он сбежал из госпиталя в Запорожской области весной 2023 года. Спустя несколько месяцев написал явку с повинной. Его обвинили по делу о самовольном оставлении части и отправили на военно-врачебную комиссию. В ноябре мужчина повторно сбежал и уехал в Армению. В начале декабря его задержали в Гюмри.

Также в декабре военный суд вынес приговор по делу о дезертирстве и краже, возбужденному против военнослужащего из Южно-Сахалинска. Мужчину признали виновным по двум пунктам обвинения и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что мужчину задержали при попытке заменить паспорт.