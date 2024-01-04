В Москве инженер-конструктор пообедал на работе и отравился опасным ядом LIFE.ru: в Москве в крови инженера-конструктора бетонного завода нашли мышьяк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в крови у инженера-конструктора обнаружили следы мышьяка, сообщает LIFE.ru. По данным издания, мужчине стало плохо после обеда на работе. Правоохранительные органы рассматривают версию об отравлении.

Пострадавшим оказался 49-летний сотрудник одного из бетонных заводов. Он решил пообедать у себя в кабинете незадолго до наступления Нового года, но вскоре почувствовал недомогание: его стало тошнить, а на теле появились бурые пятна.

Мужчина отправился в больницу. Врачи взяли у него анализ крови и обнаружили в ней следы мышьяка. Сейчас в случившемся разбираются сотрудники полиции. Им предстоит выяснить, как токсичное вещество оказалось в организме мужчины и кто может быть к этому причастен.

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