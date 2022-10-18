В Москве иностранцы похитили человека и требовали выкуп В центре Москвы двое граждан Узбекистана похитили мужчину и требовали выкуп в 400 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы двое граждан Узбекистана похитили мужчину и требовали за него выкуп от родственников в 400 тысяч рублей, сообщает Telegram-канале «112». Похитителей задержали. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, напавшие 24 и 36 лет вечером 13 октября у жилого дома на улице Земляной Вал схватили потерпевшего и, угрожая убийством, насильно усадили в автомобиль. Его возили по Москве и области, избивая, требовали по телефону от родственников заложника выкуп.

В Балашихе полицейские остановили машину и обнаружили в салоне связанного человека.

Жители столичного района Гольяново ранее организовали стихийные митинги после попытки похищения пятилетней девочки гражданкой Киргизии. Местные жители собрались во дворах своих домов и у отделения полиции, приведя туда своих детей.

О попытке похищения девочки стало известно 23 августа. Гражданка Киргизии попыталась средь бела дня увести дочь женщины с игровой площадки. Мать догнала похитительницу и забрала девочку, однако прибежали родственники мигрантки и стали кричать, что это их ребенок. Вызванные по просьбе матери полицейские забрали всех в отдел, но похитительницу вскоре отпустили. По словам заявительницы, сотрудники МВД сразу сказали, что той «ничего не будет».