В Москве иномарка врезалась в женщину на остановке и попала на видео

Фото: t.me/moscowproc

В Москве на улице Кировоградской машина марки Daewoo вылетела с дороги и врезалась в остановку, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. На видео с места происшествия видно, что авария произошла в результате столкновения с автомобилем Audi. Пострадала женщина, она госпитализирована.

По предварительной информации, водитель Audi на перекрестке не уступил дорогу Daewoo. При столкновении иномарка врезалась в остановку и перевернулась.

До этого в Москве на внешней стороне МКАД перед съездом на трассу М-4 «Дон» грузовой автомобиль съехал с дороги и протаранил ограждение. Съезд на М-4 «Дон» перекрыт, на месте работают оперативные службы.

До этого беременная женщина пострадала в результате столкновения двух автобусов на Осташковском шоссе на северо-востоке Москвы. По данным СМИ, травмы получили еще девять человек. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, столичный дептранс сообщил, что на 29-м км МКАД опрокинулся грузовик, перевозивший бетон. В Сети появились кадры с места происшествия, на которых видно, как автомобиль едет по мокрой из-за ливня дороге и в какой-то момент переворачивается набок.