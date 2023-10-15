В Москве и Подмосковье с 15 октября подорожает транспорт: что с ценами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 15 октября 2023 года изменятся тарифы на пригородные ж/д перевозки в соответствии с постановлением правительства Москвы и распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области. Об этом сообщила компания-перевозчик, обслуживающая пассажиров Центрального железнодорожного узла. Какие теперь будут цены?

Как изменятся цены на проезд в Москве

Стоимость полного разового билета при поездках по Московской области, Новой Москве, а также между столицей и Подмосковьем, между Москвой и Новой Москвой составит 33 рубля за каждую тарифную зону.

В Тульской области повышение тарифов на проезд в пригородном ж/д сообщении было еще раньше, с 1 марта 2023 года: до 32 рублей за одну зону. Так, с марта проезд в пригородном сообщении столичного макрорегиона стоил дешевле, чем в Тульской области: 30 рублей за зону.

С сегодняшнего дня проезд от Тулы до Курского вокзала Москвы (или обратно) на обычной электричке составит 661 рубль вместо 625 рублей (+5,8%). До станции «Площадь трех вокзалов» — до 694 рублей. От станции Узловая-1 до Москвы-Павелецкой (как и в противоположном направлении) билет на дизель-поезд РА-3 «Орлан» вместо прежних 825 рублей обойдется уже в 875 рублей (+6%).

Доехать от Тарусской до Москвы-Курской теперь станет дороже почти на 9% — 437 рублей вместо 401 рубля, от Венева до Павелецкого вокзала — 685 рублей вместо 630 рублей (+8,7%).

Как изменится цена по карте «Тройка»

Проезд по карте «Тройка» вместо 50 рублей обойдется в 54 рубля, по тарифу «90 минут» — в 81 рубль вместо прежних 75 рублей. Одна поездка на метро и МЦД по «Тройке» подорожает с 65 рублей до 71 рубля.

Помимо этого, поменяется стоимость единых проездных, записанных на «Тройку». Например, безлимитный на сутки обойдется в 315 рублей вместо 285, на трое суток — 600 вместо 540, на 30 дней — 2730 (вместо 2540), на 90 дней — 6600 (сейчас 6150).

Также повысятся тарифы на 30 и 90 дней, в которые включен проезд в зоне «Пригород». Билеты теперь будут стоить 3240 и 8370 рублей соответственно.

При этом не меняется стоимость билетов на 365 дней: «Единый» в центральной зоне и пригороде, билет «Автобус — Трамвай».

Пересадки с маршрута на маршрут наземного транспорта, а также между рельсовыми видами транспорта остаются бесплатными.

Почему повышается стоимость проезда

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что ряд тарифов на проезд в городском транспорте столицы с 15 октября повысится из-за инфляции и роста цен на топливо и электроэнергию.

С 2011 по 2023 год рост стоимости проезда в Москве на 40% ниже уровня инфляции за этот же период. В российской столице пассажиры совершают самые длинные поездки, при этом стоимость за преодоленное расстояние намного ниже, чем в других мегаполисах РФ.

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