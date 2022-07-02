В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жаркая погода в Москве

В Москве и Московской области объявлены «жёлтый» и «оранжевый» уровни погодной опасности из-за жары, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Аномальное пекло в столице отступит к вечеру, 3 июля.

По прогнозам метеорологов, из-за высоких температур в регионе повышен риск возникновения пожаров. В Подмосковье предупреждению о пожарной опасности присвоили четвертый класс из пяти возможных. Отмечается, что в области солнце станет более щадящим после 21:00 3 июля. В столице жара отступит только после 23:00 2 июля, но на следующее утро воздух разогреется еще сильнее — до 30–32 C°.

«Оранжевый» является четвертым уровнем погодной опасности из пяти возможных. Он говорит о возможности возникновения стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ранее главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова заявила, что водоемы Москвы и Подмосковья прогрелись до 24 градусов. По словам Макаровой, из-за сухой и жаркой погоды уровень водоемов снижается — вода испаряется, а также частично уходит в землю. Такая ситуация сохранится в течение ближайших трех суток.