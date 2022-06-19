В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве и Московской области 19 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности, так как на регион надвигается гроза с ураганным ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Порывы ветра могут достигать 17 м/с. Предупреждение о непогоде будет действовать до 21:00 текущих суток.

По данным синоптиков, в столице до самого вечера будет бушевать штормовой ветер с порывами до 12–17 м/с. Подмосковье же накроют свинцовые тучи, которые обрушатся на регион грозой. После 21:00 потенциально опасная погода отступит, уточняют метеорологи.

Ранее метеоролог Марина Макарова в беседе с NEWS.ru рассказала, что на протяжении всей предстоящей недели будут идти дожди с грозами и сильными порывами ветра. Эксперт посоветовала россиянам «не расставаться с зонтом» всю неделю и обращать отдельное внимание на места планируемых парковок автомобилей.

По словам Макаровой, среднесуточная температура недели будет находиться на отметке в районе 20 градусов, что соответствует норме и довольно комфортно ощущается.