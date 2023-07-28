В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности Желтый уровень погодной опасности объявили в Московском регионе до вечера субботы

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Там отметили, что ограничение продлится до 21:00 мск 29 июля. Причиной такого решения назвали сильный дождь, грозу и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

В Гидрометцентре также отметили, что до вечера пятницы, 28 июля, в столичном регионе согласно прогнозу не исключен град. Кроме того, синоптики предположили, что обрушившаяся в четверг вечером на Москву и Подмосковье непогода продлится по меньшей мере до утра.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что 26 июля в столице прошел рекордный ливень, было зафиксировано 46 миллиметров осадков. Всего же на сегодняшний день выпало 150-180% месячной нормы осадков. При этом в пятницу и субботу количество осадков может составить 50-70% месячной нормы.

Власти Москвы призвали граждан быть внимательнее на улице, не укрываться от грозы под деревьями и не парковаться рядом с ними на авто. 26 июля из-за ливневых дождей в Москве затопило два торговых центра. Крыши ТЦ «Вегас Кунцево» и «Румер» не справились со стихией. Также были затоплены некоторые улицы в центре города.