В Москве и области введен «желтый» уровень погодной опасности Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. Предупреждение о гололедице и гололедно-изморозевом отложении в Москве и Подмосковье действует до 21:00 23 ноября.

«Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Утром в столичных аэропортах задержали 20 рейсов. В Домодедово не по расписанию отправились 11 рейсов, в Шереметьево шесть, а во Внуково — три. Причиной этому стал начавшийся в столице ледяной дождь, который наблюдается в центре, на востоке и юго-западе столицы. По словам сотрудника Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, дороги и пешеходные зоны могут превратиться в «сплошное ледяное поле».

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что сегодня количество осадков в Москве может стать рекордным за период в 70 с лишним лет. Пока что лидером по количеству осадков остается 22 ноября 1965 года, когда выпало восемь мм осадков. При этом температура в столице составит от минус одного до плюс одного градуса, давление упадет ниже нормы, остановившись на уровне 741 мм ртутного столба. Такой же будет и погода 23 ноября.