В Москве художник пырнул сына ножом в живот во время празднования юбилея

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина ударил сына ножом в живот во время празднования своего 55-летия, сообщает РЕН ТВ. По данным канала, нападавшим оказался член Международной федерации Союза художников России Олег Щербатых. Сейчас пострадавший находится в реанимации, нападавший задержан полицией.

Инцидент произошел накануне на улице Академика Анохина на юго-западе столицы. Что послужило причиной нападения со стороны юбиляра, авторы не уточняют. Также неизвестен и возраст его жертвы. Полиция уточняет детали произошедшего.

Ранее в школе № 21 Нижневартовска между восьмиклассниками произошла поножовщина. Пострадавший школьник с ножевым ранением был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Городские власти сообщали, что врачи борются за его жизнь. После произошедшего уроки в школе отменять не стали. Позднее директор учебного заведения был уволен.

До этого три человека погибли в результате бытовых разборок в подмосковных Луховицах. Как сообщают СМИ, компания распивала спиртные напитки, когда один из участников вечеринки схватился за нож. Подозреваемый в убийстве был задержан. С ним работают оперативники и криминалисты. Выясняется, что заставило мужчину совершить преступления. Отмечается, что ссора случилась на фоне чрезмерного употребления спиртного.