В Москве грузовик задавил собственного водителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Медынской улице погиб водитель, которого задавил собственный грузовик, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. По предварительным данным, мужчина вышел из автомобиля из-за технической неисправности, но пока пытался ее устранить, машина самопроизвольно начала движение.

Водитель грузового автомобиля МАЗ остановился на улице Медынская в районе дома 4, корп. 2, по причине технической неисправности и вышел на проезжую часть. Из-за отсутствия контроля за транспортным средством большегруз самопроизвольно совершил наезд на водителя, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, наехав на водителя, МАЗ продолжил движение задним ходом и столкнулся с припаркованным Hyundai. От полученных травм мужчина скончался.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По данному факту проводится административное расследование.

18 октября в Москве на 231-м км Центральной кольцевой автомобильной дороги столкнулись два грузовика. Водитель автомобиля FAW из-за несоблюдения дистанции столкнулся с попутно следовавшим КамАЗом, после чего наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. Мужчина скончался от полученных травм.