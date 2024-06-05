В Москве иранца оштрафовали за футболку с гербом и флагом Украины

В Москве гражданина Ирана оштрафовали за дискредитацию российской армии, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Хоссии Хидари обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. В суде РИА Новости уточнили, что мужчина появился в общественном месте в футболке с изображением герба и флага Украины.

Гражданин Исламской Республики Иран Хоссии Хидари был признан виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). Хидари назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Тверской суд Москвы назначил штраф местному жителю, покрасившему волосы в желтый и голубой цвета. Отмечается, что мужчина проходил по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России).

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