В Москве грабитель квартиры на втором этаже оказался любовником девушки Жители Москвы пожаловались на вора в окне, но он оказался любовником

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Полицейские Некрасовки невольно прервали свидание 15-летней школьницы, к которой через балкон залез возлюбленный. Бдительные граждане заметили молодого человека, забирающегося в окно, и вызвали полицию, передает Telegram-канал «МК: срочные новости».

В ночь на 30 января в полицию поступил сигнал о воре, забравшемся в квартиру на втором этаже. Патрульные оперативно прибыли к месту происшествия и позвонили в квартиру, где находится балкон. Дверь им открыла 45-летняя женщина, которая сильно удивилась, услышав слова полицейских. Вместе с ними женщина проследовала в комнату несовершеннолетней дочери, где заметила неизвестного ей 23-летнего молодого человека из Калмыкии. Патрульные покинули место происшествия, предоставив женщине возможность самой разобраться в ситуации.

В Санкт-Петербурге в реанимацию попал 16-летний подросток, решивший сбежать из дома через балкон. Школьник соорудил из простыней канат, но сорвался и упал с высоты шестого этажа. Юношу экстренно доставили в реанимацию, врачи диагностировали у него закрытый перелом правого бедра со смещением. Подробности происшествия не сообщаются.